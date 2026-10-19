Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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19.10.2026 17:19:28
How reliant is Ukraine on the US-controlled Starlink internet service?
Kyiv keeps issuing warnings that the satellite internet system Starlink is being restricted in Ukraine. How dependent is the country on the system, and what would happen if it went down?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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