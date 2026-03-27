Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie
ISIN: INE0PB301013
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27.03.2026 18:01:00
How retailers like TJX can actually benefit from higher fuel costs and shipping delays
Disruptions caused by the Iran war could increase unwanted inventory among full-priced retailers, and off-price chains can buy it at cheaper prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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