Revolut Aktie
WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0
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30.04.2026 06:00:08
How Revolut became a verb — if not yet a lender
Boss Nik Storonsky is hoping that a US banking licence and an IPO will sustain fintech’s breakneck growthWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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