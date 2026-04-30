Revolut Aktie

Revolut für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0

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30.04.2026 06:00:08

How Revolut became a verb — if not yet a lender

Boss Nik Storonsky is hoping that a US banking licence and an IPO will sustain fintech’s breakneck growthWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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