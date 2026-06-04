Riot Platforms Aktie
WKN DE: A2H51D / ISIN: US7672921050
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04.06.2026 18:59:22
How Riot Platforms Stock Gained 57% In May
Shares of Riot Platforms (NASDAQ: RIOT) rose 57.3% in May 2026, according to data from S&P Global Market Intelligence. In a broader sense, the Bitcoin (CRYPTO: BTC) mining and AI data center company has gained a staggering 114% year to date as of June 4.So last month's move was part of a bigger story. Marketwide enthusiasm about AI computing is pushing Riot higher in 2026. The specific market-moving news in May is a piece of the AI puzzle, too; Riot's stock surged 27% in two days after the announcement of a new power source for future data centers.Riot is going nuclear (probably, in a few years).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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29.04.26
|Ausblick: Riot Platforms legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)