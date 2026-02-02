Propel Holdings Aktie
WKN DE: A3C6TB / ISIN: CA74349D1069
|
02.02.2026 22:05:00
How Rocket Lab's New Contract Will Propel it to New Heights in 2026
The U.S. Space Development Agency (SDA) recently awarded Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) an $816 million contract to design and manufacture 18 satellites for a missile-defense satellite constellation. That award, which represents Rocket Lab's largest single contract to date, could drive its high-flying stock to new heights this year.Rocket Lab mainly develops reusable orbital rockets. It's already launched its flagship Electron rocket, which can carry small payloads of up to 300 kilograms into low Earth orbit, 81 times to date, deploying more than 248 satellites. It launched 6 rockets in 2021, 9 in 2022, 10 in 2023, 16 in 2024, and 21 in 2025.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Propel Holdings Inc Registered Shs Unitary
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Propel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Propel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Propel Holdings Inc Registered Shs Unitary
Aktien in diesem Artikel
|Propel Holdings Inc Registered Shs Unitary
|15,90
|6,00%
