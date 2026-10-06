Supermarket Income REIT Aktie
WKN DE: A2DVHX / ISIN: GB00BF345X11
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06.10.2026 11:41:24
How Sainsbury’s rediscovered its appetite for supermarket megadeals
Talks with Morrisons reflect Sainsbury’s renewed confidence that regulators would approve a deal to consolidate industryWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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