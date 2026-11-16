Anthropic Aktie
ISIN: US03703U1079
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16.11.2026 11:02:09
How Sam Bankman-Fried Lost Out on a $35 Billion Jackpot From Anthropic
The founder of the collapsed FTX crypto exchange, who is serving prison time for fraud, would have made a windfall from a $500 million investment in Anthropic.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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