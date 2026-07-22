CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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22.07.2026 06:00:17
How shifts in capital flows could change the dollar’s role
The push and pull of capital is setting up a long-term battle for the US currencyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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