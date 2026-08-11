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11.08.2026 11:03:41
How Social Media Sparked a Refugee Crisis Between Spain and Morocco
A wave of disinformation online contributed to a surge of migrants in the Spanish enclave of Ceuta who were trying to reach Europe, resulting in about 90 deaths.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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