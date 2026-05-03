LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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03.05.2026 11:32:00
How Social Security Gets Taxed and Legal Ways to Avoid It
Don't make the mistake of assuming your Social Security benefits are tax-free. Sure, many Americans don't have to pay federal taxes on Social Security. Depending on where you live, you may not have to pay state taxes, either.However, it's possible you could still owe Uncle Sam. That's why understanding the tax implications of Social Security is a key part of retirement planning. Here's how Social Security gets taxed -- and some legal ways to avoid it.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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