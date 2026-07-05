Charter Corporate Services Aktie
ISIN: US1611991043
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05.07.2026 08:30:00
How SoFi's Bank Charter Could Pay Off for Long-Term Investors
SoFi Technologies' (NASDAQ: SOFI) operations were launched more than a decade ago. Back then, the company's sole activity was providing alumni-funded loans to recent grads.Fast-forward to today, and SoFi has become a full-fledged digital financial services entity. Growth has been exceptional, as the business expanded its product and service offering. This helped to rapidly bring on new members.In 2022, SoFi obtained a national bank charter that reshaped the company. Here's how this move could pay off for long-term investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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