Saudi Aktie

Saudi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062

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12.06.2026 11:08:14

How SpaceX’s IPO Compares With Saudi Aramco, Uber and Others

The previous record was set over six years ago. But SpaceX, whose stock begins trading on Friday, is on track to raise tens of billions of dollars more.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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