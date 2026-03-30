Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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30.03.2026 14:43:20
How sport is being disrupted by the US-Israel war with Iran
The war against Iran launched by the United States and Israel — and Iran's retaliation — have had quite an impact on sports. DW looks at some of the conflict's current effects, and at what could be ahead.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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