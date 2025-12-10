:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
10.12.2025 17:53:00
How stocks usually react to December Fed days — and why Powell’s final meeting of 2025 could be different
Investors were bracing for the Federal Reserve’s final interest-rate decision of 2025 on Wednesday, with history showing that the S&P 500 index has tended to see a modest gain on Fed days in December.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
