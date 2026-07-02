StubHub a Aktie

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WKN DE: A416HY / ISIN: US86384P1093

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03.07.2026 01:00:14

How StubHub Stock Gained 30.5% Last Month

Shares of StubHub (NYSE: STUB) rose 30.5% in June 2026, according to data from S&P Global Market Intelligence. After spending most of its post-IPO life trading well below the debut price, investors finally found reasons to cheer.The gains came from a confluence of factors, including a surprisingly profitable quarter, a product launch aimed at festival-goers, and the small matter of the world's biggest soccer tournament arriving on American soil. Soccer fans need tickets, you know.StubHub's Q1 results, reported in mid-May, showed $48 million in net income and earnings of $0.09 per basic share. That's up from a net loss of $0.12 per share in the year-ago quarter, and the first positive earnings figure since Q4 2024. Revenue hit $446 million, up 12% year over year, and margins expanded as StubHub's marketplace model started generating operating leverage.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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