Inspired Aktie
ISIN: GB00BT9PTQ73
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09.05.2026 10:28:23
How sunburn inspired a new way to store energy
Molecules that can capture heat could be a useful technology to decarbonise heating.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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