Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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12.11.2026 06:00:03
How Switzerland’s rescue of a Russian bank went spectacularly wrong
A four-year saga of unpaid debts, feuding owners and legal battlesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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