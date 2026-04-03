Nerd a Aktie
WKN DE: A3CY5K / ISIN: US64081V1098
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04.04.2026 00:02:00
How TBPN went from nerdy online talk show to splashy OpenAI acquisition
The less “antagonistic” tone of TBPN resonated with a Silicon Valley audience. Now the show is going mainstream.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Nerdy Inc Registered Shs -A-
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05.11.25
|Ausblick: Nerdy A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nerdy Inc Registered Shs -A-
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