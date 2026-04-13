Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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13.04.2026 22:30:00

How Tesla Could Become the Most Valuable Company in the World

Elon Musk's goals are always highly ambitious, which is why Tesla (NASDAQ: TSLA) stock never trades at a valuation that resembles that of a typical car company. While its electric vehicles (EVs) are highly popular, the big allure of the stock is to invest in Musk and his vision for the company.At $1.3 trillion, Tesla is already one of the most valuable companies in the world and a "Magnificent Seven" stock synonymous with growth. But as valuable as it is today, it's entirely possible it soars even higher and one day becomes the most valuable company in the world. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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