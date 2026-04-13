Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
13.04.2026 22:30:00
How Tesla Could Become the Most Valuable Company in the World
Elon Musk's goals are always highly ambitious, which is why Tesla (NASDAQ: TSLA) stock never trades at a valuation that resembles that of a typical car company. While its electric vehicles (EVs) are highly popular, the big allure of the stock is to invest in Musk and his vision for the company.At $1.3 trillion, Tesla is already one of the most valuable companies in the world and a "Magnificent Seven" stock synonymous with growth. But as valuable as it is today, it's entirely possible it soars even higher and one day becomes the most valuable company in the world. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WORLD CO. LTD. Registered Shs
Analysen zu Tesla
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.03.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|23.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|299,85
|0,91%
|WORLD CO. LTD. Registered Shs
|1 546,00
|-4,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNeue Hoffnung im Iran-Konflikt: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen moderat höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich am Montag fester. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.