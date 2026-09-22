WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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22.09.2026 06:00:02
How the cost of Japan’s money shapes the world
As the country’s central bank tightens monetary policy, investors who leveraged its currency for higher yields may be forced into a sell-offWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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