Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
16.02.2026 17:00:10
How the H-1B Visa Debate Is Driving a Wave of Racism Against South Asians
A debate over the visas' impact on U.S. workers has been overshadowed by racist rhetoric, with troubling echoes of the great replacement conspiracy theory.
Nachrichten zu Visa Inc.
13.02.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
13.02.26
|NYSE-Handel: So steht der Dow Jones am Freitagnachmittag (finanzen.at)
13.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
11.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
09.02.26
|Montagshandel in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
09.02.26
|European alternatives to Visa and Mastercard ‘urgently’ needed, says banking chief (Financial Times)
09.02.26
|European alternatives to Visa and Mastercard ‘urgently’ needed, says banking chief (Financial Times)
06.02.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der Dow Jones am Freitagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Visa Inc.
|12:37
|Visa Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|Visa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.