Travelers Aktie

Travelers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091

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04.05.2026 12:35:20

How the Iran war is hurting travelers, airline industry

Europeans may have to reconsider their summer travel plans, as a jet fuel shortage triggered by the blockade of the Strait of Hormuz could lead airlines to set higher ticket prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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