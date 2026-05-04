Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
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04.05.2026 18:27:20
How the Iran war is hurting travelers, airline industry
Europeans may have to reconsider their summer travel plans, as a jet fuel shortage triggered by the blockade of the Strait of Hormuz could lead airlines to set higher ticket prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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