Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|
05.05.2026 15:11:20
How the Iran war is hurting travelers, airline industry
Europeans may have to reconsider their summer travel plans, as a jet fuel shortage triggered by the blockade of the Strait of Hormuz could lead airlines to set higher ticket prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Travelers Inc (Travelers Companies)
|
29.04.26
|Schwacher Handel: Dow Jones sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
29.04.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
29.04.26
|Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
29.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Travelers von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.04.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
28.04.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
28.04.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones fester (finanzen.at)
|
28.04.26
|Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Handelsstart steigen (finanzen.at)