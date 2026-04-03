CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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03.04.2026 11:00:00
How the New $24,500 401(k) Limit in 2026 Could Change Your Retirement Timeline
If retirement were simply a matter of desire, today would be many people's last day on the job. Unfortunately for them, it's not that simple. You have to save a lot of money to retire comfortably these days, especially if you expect to retire early or live a long time.Your savings rate is your biggest constraint when it comes to your retirement timeline. But retirement account rules also matter. With 401(k) annual contribution limits now jumping to $24,500, those who can afford to take advantage of all these accounts offer may reach retirement a lot sooner than expected.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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