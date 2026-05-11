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11.05.2026 18:19:11
How the U.S. Is Trying to Ensure the Dollar’s Dominance During Economic Turmoil
As the government has been devising plans to keep the dollar dominant, China has been making its own moves to increase global influence of the renminbi.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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