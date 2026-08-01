How the West End’s landlords are preparing London for Saudi summers

Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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01.08.2026 06:00:06
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Redesign of the capital’s squares and buildings for a future of more heat and floodsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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