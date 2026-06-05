FLIGHT HOLDINGS Aktie

FLIGHT HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004

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05.06.2026 19:48:00

How this traveler booked a $16,000 first-class Emirates flight for $400 — and you can, too

It’s trickier to find good deals with airline miles, but it’s still possible to get “insane value.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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