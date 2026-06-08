Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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08.06.2026 14:26:00
How to Buy SpaceX Stock on Its IPO Day
After years of speculation about an initial public offering (IPO), SpaceX shares are expected to start trading on the Nasdaq stock exchange on June 12. Projections foresee it raising $75 billion, making it the largest IPO of all time.Before the big day arrives, there are a few tidbits of information to look at that can help any investor who wants to buy shares start setting up their game plan. That includes details of everything from who can invest at the IPO price to which types of orders can be placed to a way to gain exposure to SpaceX without directly investing.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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