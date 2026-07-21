Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
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21.07.2026 18:18:00
How to Earn $1,000 a Year from Energy Transfer Stock
One of the better ways for income investors to profit from the energy sector is by snapping up shares of a pipeline company. And one of the more appealing pipeline plays is Energy Transfer (NYSE: ET), which transports crude oil and its refined products, plus natural gas. Energy Transfer is structured as a master limited partnership (MLP). A great benefit of owning units (not shares) in an MLP is the high-yield distributions -- i.e., dividends -- they tend to pay. Sure enough, Energy Transfer's payout is generous enough to generate $1,000 in annual income with relatively few units. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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