Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
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06.10.2026 14:02:00
How to Earn $250 a Month From Energy Transfer Stock
Energy Transfer (NYSE: ET) is one of the largest U.S.-listed master limited partnerships (MLPs) specializing in the ownership of pipelines and other midstream energy assets. Based on current prices, Energy Transfer has a forward distribution yield of 6.64%.
In other words, add up its quarterly cash distributions and divide by the current stock price, and you'll get approximately this figure. Considering this, let's run the numbers and see how many shares of this pipeline stock you'd need to own in order to earn $250 monthly.
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