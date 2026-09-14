Chevron Aktie

Chevron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.09.2026 11:50:00

How to Earn $500 a Month From Chevron Stock

I recently wrote that Chevron (NYSE: CVX) is extremely well-positioned at the moment, given elevated oil prices, a global shortage of refining capacity, and the new deal that will allow U.S. companies to access Venezuelan oil.

I'm clearly not the only investor bullish on Chevron. The stock is up 41% year to date, far outperforming both the broader market, which is up 12% this year as measured by the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), and its biggest competitor, ExxonMobil, which is up 38%.

But owning shares of Chevron brings another benefit: The company pays a quarterly dividend of $1.79 per share. That makes its annual per-share dividend $7.12 and its dividend yield 3.31%, based on the current share price of $215. That's a pretty good dividend yield for any stock.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Chevron Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Chevron Corp.

mehr Analysen
06.01.26 Chevron Outperform RBC Capital Markets
01.11.24 Chevron Outperform RBC Capital Markets
01.11.24 Chevron Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Chevron Corp. 184,60 0,03% Chevron Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. An den US-Börsen halten sich die Anleger zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen