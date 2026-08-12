Enbridge Aktie
WKN: 885427 / ISIN: CA29250N1050
|
12.08.2026 22:10:00
How to Earn $500 a Month From Enbridge Stock
Enbridge (NYSE: ENB), which is based in Canada, operates over 70,000 miles of pipelines and smaller feeder lines in North America. As a midstream company, Enbridge generates most of its revenue by charging upstream extraction companies and downstream refineries tolls for using its infrastructure. That business model is well insulated from fluctuating oil and gas prices because it merely needs those resources to flow through its pipes to generate stable profits.Image source: Getty Images.From 2021 to 2025, Enbridge's distributable cash flow (DCF) per share rose from $4.96 CAD to $5.71 CAD. For 2026, it expects that figure to rise to $5.70-$6.10 CAD per share, which will easily cover its forward dividend rate of $3.88 CAD ($2.78) per share. It's raised its dividend annually for 31 consecutive years. It currently pays a forward dividend yield of 5.3%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Enbridge Inc.
|
30.07.26
|Ausblick: Enbridge verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Enbridge präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Enbridge präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: Enbridge stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Enbridge Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Enbridge Inc 5 1-2 % Cum Red Pfd Shs Series-A-
|25,00
|-0,28%
|Enbridge Inc. Cum Red Pref Shs (B)
|23,40
|-2,54%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (L)
|25,15
|0,16%
|Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (R)
|25,25
|-0,36%
|Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs Series -7-
|24,90
|-0,68%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -9-
|24,30
|-2,76%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (F)
|24,45
|-0,41%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (H)
|24,25
|-1,10%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -3-
|23,60
|-0,63%
|Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (N)
|25,58
|-1,01%
|Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (P)
|24,50
|-1,72%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -11-
|24,00
|-2,64%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (D)
|24,01
|-1,64%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -13-
|24,17
|-1,27%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -15-
|24,51
|-1,17%
|Enbridge Inc.
|44,61
|-0,03%