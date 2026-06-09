How to enjoy the World Cup - and keep your boss on side

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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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10.06.2026 01:03:08
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Football fans and bosses share their strategies to balance late night kick offs with work the next day.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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