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20.11.2026 11:39:26
How to get a bigger Black Friday bargain: cashback, price matches and gift cards
From cashback on what you buy to cut-price gift cards, we offer tips on how to maximise savings on your shopping
With Black Friday on the horizon, retailers are already offering discounts, and over the next few weeks you can expect to see more price cuts as they attempt to entice us to open our wallets.
It could be a great time to snap up the things on your Christmas list or buy household items you need yourself. And there are ways to maximise your savings on Black Friday – which this year falls on 27 November – by doubling up on discounts, or earning cashback on your purchases.Continue reading...
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