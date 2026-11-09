How to Invest in CXMT, the Chinese DRAM Company -- and Why You Might Not Want To

Memory stocks have become the beating heart of the artificial intelligence revolution. If you want to train up an AI system, you probably want some good graphics processing units (GPUs). Once you're ready to transition to agentic AI, central processing units (CPUs) are the chips for you. But no matter what you're doing in AI, from training a large language model (and ensuring it remembers what you taught it), to using a model you've built to answer questions (and hope it remembers the question), to performing tasks -- well, you're going to need memory chips for that.

A lot of memory chips.

According to Wall Street analysts, more chips than are currently being produced -- and more chips than will be produced next year.

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