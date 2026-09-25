Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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25.09.2026 14:05:00
How to keep profiting from AI while shielding your portfolio against the risk of a slowdown
Jamie Wilhelm and Sunit Gogia of Fort Washington Investment Advisors expect the AI wave to continue, but describe leading indicators of an eventual downturn.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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