Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
|
09.03.2026 16:15:00
How to Protect Your Portfolio From Jamie Dimon's "Skunk in a Party"
Jamie Dimon, CEO of America's largest bank, JPMorgan Chase (NYSE: JPM), is worth listening to when he shares his concerns about risks to the economy. For the past few years, Dimon has been saying that geopolitical risk, such as Russia's invasion of Ukraine, is top of mind for him. Now that America is engaged in a new war in Iran, Dimon was asked what he thought might happen next for oil prices and inflation.In a March 2 interview with CNBC, Dimon expressed optimism that if the Iran conflict is short, it would not lead to a long-term upsurge in inflation. But he warned that inflation is still a risk that investors are a little too complacent about right now. If inflation sticks around longer than investors expect, Dimon said, inflation could be like a "skunk in a party."If you're worried about the Iran war or other inflation risks, here's an idea for how to invest.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Protect Pharmaceutical Corp
Analysen zu Protect Pharmaceutical Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.