Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
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15.03.2026 08:41:00
How to Protect Your Social Security Spousal Benefits
On its face, Social Security spousal benefits appear straightforward. You're married to someone who earns more money than you, and you plan to claim Social Security spousal benefits so you can collect 50% of your spouse's benefits.While there's nothing particularly confusing about spousal benefits, it's important to understand how to protect yourself. Ensuring you receive everything you're due in retirement may be a little easier if you keep the following tips in mind. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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