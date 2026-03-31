Protect Pharmaceutical Aktie

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WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080

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31.03.2026 11:51:00

How to Protect Yourself From Missing Out on Social Security Survivor Benefits

It's natural to be caught up in grief when a spouse, partner, or child passes away, which is why it's so important to understand what you'll need to do to collect Social Security Survivor benefits. Understanding now how to access the funds you'll need later should make it easier for you to manage Survivor Benefits when the time comes.When survivor benefits come to mind, it's natural to think only of a spouse, particularly because they're the ones who can draw Social Security spousal benefits. However, that's not quite true. Here's a list of who may be eligible to receive survivor benefits. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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