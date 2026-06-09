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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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09.06.2026 14:33:18
How to Rule the World — Stanford’s lucrative bond with Silicon Valley
The elite California university produces an outsized share of start-up entrepreneurs — and outsized profits from its proximity to Big TechWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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