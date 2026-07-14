Raymond Aktie
WKN: 893582 / ISIN: USY721231212
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14.07.2026 13:06:00
How to Spot a Stock Market Bubble 101: Raymond James Just Placed an $800 Price Target on SpaceX, Valuing Elon Musk's Company at $10.5 Trillion
One month ago, on June 12, Elon Musk's artificial intelligence (AI) and space economy conglomerate, Space Exploration Technologies (SpaceX) (NASDAQ: SPCX), rewrote history with its initial public offering (IPO). The $85.7 billion raised, including the underwriters' overallotment, nearly tripled the previous IPO record holder, Saudi Aramco. But in kicking off IPO mania -- large language model developers Anthropic and OpenAI are expected to follow in SpaceX's footsteps -- SpaceX may also be fueling the final stages of an AI bubble that history suggests is waiting to pop.Rarely are stock market bubble warning signs as glaring as Raymond James Financial's price target assigned to SpaceX.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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