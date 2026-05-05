After You Aktie
WKN DE: A2PT34 / ISIN: TH7650010R13
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05.05.2026 17:45:00
How to Stop Worrying So Much About Your Retirement Account After You Retire
No matter when you retire, the goal is to enjoy life. One way to do that is to spend less time worrying about money and more time thinking about what you want to do next. Here are some tips for doing that.Image source: Getty Images.As you plan for retirement, you can look at actuarial charts to get an idea of the average lifespan for a person your age, and you can check historical data to guess at the interest rate your portfolio will earn. But the further away from retirement you are, the more assumptions you have to make.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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