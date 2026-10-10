Garden Aktie
WKN DE: A40T9L / ISIN: JP3233650005
|
10.10.2026 08:00:50
How to storm-proof your home, from roof tiles to garden fences
With an extremely wet and windy winter forecast, take steps to keep you and your home safe and dry
With the Met Office warning that this year’s supersized El Niño could mean a wet and stormy winter lies ahead, it’s never been more important to maintain your home.
Payouts for storm damage to UK homes surged 32% to £244m in 2025 amid the destruction caused by the heavy rain and strong winds that accompanied the likes of Storm Éowyn and Storm Floris.Continue reading...
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Garden Co.,Ltd. Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Garden Co.,Ltd. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Garden Co.,Ltd. Registered Shs
|2 223,00
|-0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.