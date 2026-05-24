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BILL Holdings Aktie

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WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000

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24.05.2026 21:32:00

How to Use a Qualified Charitable Distribution to Lower Your 2026 Tax Bill

For some people, retiring with a large balance in a traditional individual retirement account (IRA) or 401(k) can be a bit of a problem. If you don't need the money, too bad -- you'll eventually be forced to start taking required minimum distributions (RMDs), which could drive up your taxes significantly.The good news is that there's a strategy you can use to reduce your tax bill while supporting causes you care about. So, it pays to read up on qualified charitable distributions (QCDs) to see how they might fit into your withdrawal strategy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.
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