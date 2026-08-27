WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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27.08.2026 08:07:20
How two wars and El Nino could fuel world hunger
The wars in Ukraine and the Middle East haven't yet crippled global food supplies. Add a powerful weather pattern like El Nino, however, and the risks multiply.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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