BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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27.05.2026 23:25:00
How utilities are sticking you with the bill for Big Tech’s AI dreams
The AI data-center boom is quietly cannibalizing America’s power grid.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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