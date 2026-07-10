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10.07.2026 16:24:02
How Volkswagen’s Troubles Were Made in China
The German auto giant’s push into China powered it for decades, but now the company faces fierce competition from Chinese automakers in markets around the world.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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