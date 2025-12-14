HOLLYWOOD Aktie
ISIN: PLHOLWD00017
|
14.12.2025 12:33:13
How Warner Bros Discovery’s David Zaslav defied Hollywood — again
The Netflix-Paramount bidding war puts the much-criticised CEO in line for a bumper paydayWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!